Sebastián Sichel: Si mueves por ley el sueldo mínimo, probablemente aumentas la informalidad

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, se refirió en la Prueba de ADN al proyecto de ley de ingreso mínimo garantizado y dijo que "la empresa no va a tener ningún tipo de subsidio, acá la persona lo va a recibir en su cuenta vista o en su cuenta rut o lo que tenga, y el ministerio le va a traspasar la plata".

El secretario de Estado aseguró que "la empresa no lo va a ver y por lo tanto no es imponible, no hay descuentos, no se calcula del sueldo. Por lo tanto no afecta al pago de las cotizaciones, por eso estamos hablando de $49.000 que entran al bolsillo".

Sichel descartó las críticas de que no se modifica el salario mínimo y manifestó que "ojalá esta preocupación constante de la CUT se transformara en esto, que aquellos que menos ganan reciban más plata, y no aparezca esta vorágine politizada de críticas".

Al finalizar, el titular de Desarrollo Social y Familia comentó que “si efectivamente mueves por ley el sueldo mínimo, probablemente aumentas la informalidad, porque empresas no pueden pagar esos sueldos, y las que podrían pagar y no lo hacen, les da lo mismo porque se margen lo van corriendo forzados por la ley".