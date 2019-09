Sebastián Piñera se refirió a la acusación constitucional contra Cubillos: Espero que no prospere

Este 1 de octubre, la Cámara de Diputados votará la denominada "cuestión previa" en torno a la acusación constitucional contra Marcela Cubillos, ministra de Educación.

Tras la votación, en caso de ser aprobada, deberá someterse a escrutinio la aprobación o rechazo del proceso contra la secretaria de Estado.

Sobre esto se refirió el Presidente Sebastián Piñera en Mesa Central de Canal 13, donde emplazó a los legisladores, asegurando que "les pido a los parlamentarios que respeten su propio juramento".

En esa línea, agregó que "les pideo que analicen lo que dice la constitución".

Según el jefe de Estado, una acusación constitucional debe ser presentada contra una autoridad "cuando no cumplen sus obligaciones constitucionales", asegurando que "este no es el caso de Marcela Cubillos". "No porque discrepen pueden acusar. Eso es desnaturalizar la consitución", sostuvo.

Finalmente, expresó que "espero que esta acusación no prospere. No sólo por la ministra o el Gobierno, sino por una señal clara con la constitución y no para desnaturalizarla".