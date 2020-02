Sebastián Piñera por acusación contra Guevara: 'Espero y confío que el Senado no le dé curso'

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, dio su parecer con respecto a la acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.



A juicio del mandatario, el libelo no va a lugar y llamó a que se analice el tema con altura de miras.



"No corresponde. Espero y confío que el Senado no le dé curso. Ha faltado prudencia en esta materia", dijo.



Recordemos que este martes la Cámara Alta votará con respecto a la acusación en contra del intendente Guevara, cuestionado por su accionar tras el estallido social.

🔴AHORA| Pdte @sebastianpinera y votación de Acusación Constitucional contra el suspendido intendente @FelipeGuevaraSt: “No corresponde. Espero y confío que el senado no le dé curso. Ha faltado prudencia en esta materia”. @adnradiochile pic.twitter.com/vavqSFP7WO — Manu Palominos (@manupalominos) February 4, 2020