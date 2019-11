Sebastián Piñera: 'No supimos entender que había un clamor por lograr un Chile más justo'

Mientras la movilizaciones continúan en el país, el gobierno de Sebastián Piñera continúa con sus trabajo para intentar llegar a cumplir las demandas sociales que se le exigen en la calle y en medio de ello, continúa con su serie de entrevistas con medios internacionales, a los cuales intenta explicar el porqué del estallido social.

En ello, el mandatario conversó con el Diario El Páis de España y sostuvo que: "no supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos", partió aseverando.

Cuando se le volvió a consultar sobre su frase de que "estabamos en guerra", Piñera se defendió comentando que: "estamos en guerra contra la violencia, contra la delincuencia, contra el saqueo, contra la injusticia, contra la pobreza, por supuesto. Uno en la vida tiene causas por las cuales está dispuesto a luchar, como lograr que Chile sea un país desarrollado, sin pobreza, con mayor igualdad de oportunidades, pero también tiene causas contra las cuales quiere luchar".

Respecto a la quema de las estaciones de Metro, Piñera no dudó en apuntar a grupos organizados: "en 15 minutos, de forma coordinada y simultánea, incendiaron siete estaciones de metro. De 136 estaciones, 80 fueron quemadas, vandalizadas o destruidas. Eso no es algo espontáneo ni casual. Es la obra de grupos criminales organizados".

"No descarto nada. He recibido mucha información, alguna de ella de origen externo, que afirma que aquí hubo intervención de Gobiernos extranjeros. Pero quiero ser prudente, hemos entregado esa información a la Fiscalía, que es la que por mandato de la ley debe investigar los delitos en Chile", agregó sobre el origen de estos grupos organizados.

Precisamente sobre ello, cuando se le preguntó sobre la posible injerencia del gobierno de Nicolás Maduro en las manifestaciones y protestas en Chile, Piñera se mantuvo cauto: "he escuchado lo que dijo un alto oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, he escuchado lo que dijo la OEA y muchas organizaciones muy respetadas. No descarto nada, pero como presidente de Chile tengo que ser prudente", dijo.