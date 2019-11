Sebastían Piñera: 'Hice lo posible por proteger a mis compatriotas de la violencia'

Sebastián Piñera, presidente de Chile, atraviesa su peor momento desde que asumió por segunda vez la presidencia del país. El mandatario sufre los golpes día a día de una movilización que no para y exige el cumplimiento de las demandas sociales que se piden en la calle.

En ello, el mandatario estuvo en conversación con Diario El País de España, y se refirió a las acusaciones que ha recibido de violar los derechos humanos tras el actuar de carabineros en la calle: "es una acusación totalmente infundada. Hice lo posible por proteger a mis compatriotas de la violencia. Si no lo hubiera hecho y hubieran seguido quemando, no solamente estaciones de Metro, sino hospitales o aeropuertos, habría incumplido mi deber".

"Puedo asegurar que tomamos todas las providencias y precauciones para asegurar el respeto de los derechos humanos. Ahora, que en estas semanas de violencia pueden haberse cometido abusos, por supuesto que sí. Y tendrán que ser investigados y juzgados", agregó el mandatario.

El mandatario se dio el espacio para responder a las acusaciones de José Antonio Kast, candidato presidencial de extrema derecha, quien dijo hace unos días "qué ironía, el Gobierno de derecha que prometió los tiempos mejores, terminó con las calles llenas de violencia y delincuencia, subiendo los impuestos y de rodillas aprobando todas las reformas que quería la izquierda".

"Fue un comentario ajeno a la verdad y que aporta poco a lo que los chilenos necesitamos hoy día. Chile es y siempre ha sido un país moderado, por eso yo tengo mucha confianza que después de estas semanas de fiebre, recuperaremos nuestra naturaleza", sostuvo respecto a las posibilidad de que Kast llegue a la presidencia.

Sobre los gritos que se escuchen en su contra, de que renuncie a la presidencia, Piñera comentó que: "Chile es un país libre. Todos tienen derecho a pensar lo que quieran del Gobierno, del presidente, de los clubes deportivos. Yo respeto esa libertad", dijo.

Al finalizar, Piñera comentó el daño a la imagen de Chile hacia el exterior: "tengo en este momento un millón de preocupaciones, pero eso no significa que no tenga al mismo tiempo la capacidad de estar atento, de escuchar, de reaccionar, de tratar de encauzar estos difíciles tiempos que vive la sociedad chilena por el camino de la democracia, del diálogo, de los acuerdos, de las soluciones y no por el camino de incendiarlo todo, como algunos quieren", cerró.