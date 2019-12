Sebastián Piñera: 'Cuando Carabineros salen a las calles, salen a proteger a la gente, a cuidarla'

Camino a los tres meses está próximo a cumplir el estallido social y político del pasado 18 de octubre. Las manifestaciones y protestas en Santiago y regiones no se detienen los días viernes y el gobierno de Sebastián Piñera intenta dar con las soluciones para terminar de una vez por todas con el conflicto, el cual está lejos de terminar.

En ello, el mandatario conversó en una extensa entrevista con La Tercera y analizó lo que han sido estas semanas de manifestaciones: "estoy consciente de que en algunos casos los derechos humanos no fueron respetados, fueron abusados o atropellados por mal criterio o por uso excesivo de la fuerza", partió comentando.

"Cuando los carabineros salen a las calles, salen a proteger a la gente, a cuidarla. ¿Significa eso que todos actúan dentro del marco de la ley? No. Estoy consciente de que algunos no respetaron las leyes, no cumplieron los protocolos, hicieron uso excesivo o abusivo de la fuerza o actuaron con mal criterio y atropellaron y violentaron derechos humanos de las personas. Y eso no puede ser tolerado", agregó Piñera respecto al actuar de Carabineros.

Respecto a las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, Piñera dijo: "estoy de acuerdo que los atropellos a los DD.HH. son graves y que fueron reiterados. El tema para mí es un tema extraordinariamente sensible, es algo que heredé de mis padres y por eso para mí es un tema que no solo tiene una dimensión ética y moral, sino que me afecta lo más íntimo", sostuvo.

"A lo largo de mi vida, el respeto a los derechos humanos ha sido un patrón de conducta permanente. Y por esa razón, yo lamento y siento cada una de las muertes, cada uno de los atropellos, pero también, y esto no es para equiparar, sino que simplemente para ponerlo en contexto, vivimos días de extrema violencia", agregó el mandatario.

Sobre el actuar del General Director, Mario Rosas, Piñera lo defendió: "tengo la firme convicción de que el general Rozas ha hecho todos los esfuerzos a su alcance para prevenir y evitar atropellos a los derechos humanos y que cuando estos han ocurrido ha hecho todos los esfuerzos para que esos casos no queden en la impunidad a través de sumarios internos de Carabineros y de poner los antecedentes en manos de la fiscalía y, posteriormente, de los tribunales".

Al finalizar, comentó lo sucedido la noche del 18 de octubre, cuando fue visto comiendo pizzas en un restaurant junto a un familiar mientras en Santiago estallaba la crisis: "es una anécdota. Ese día llegué a La Moneda muy temprano en la mañana y me fui como a las 3-4 de la mañana y tenía un compromiso adquirido con un nieto. Me demoré 45 minutos. Si pudiera volver atrás, le habría dicho 'nieto, se lo prometí, sé que para ti era muy importante, y no habría ido'", comentó.