Se registran cacerolazos de docentes en varios puntos del país

A esta hora de la tarde un masivo cacerolazo de profesores denominado los "patipelados", se está desarrollando en varios puntos del país.

Respecto a la capital, Son cerca de 200 profesores que en este minuto se encuentran en Plaza Ñuñoa interrumpiendo el tránsito en dirección hacia el oriente, en Avenida Irarrazabal a la altura de Jorge Washington, en una manifestación que se ha llevado de manera pacífica.

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sostuvo que "estamos muy felices de esta respuesta de la ciudadanía de Chile a nuestro llamado del cacerolazo. Esta identidad de los patipelados, es una identidad que nos ha unido cuando nos trataron de ese modo al 95% de los chilenos, que no somos parte de la elite, que no somos parte de los dueños de grandes empresas, que no somos parte del poder económico de este país. Cuando nos trataron de ese modo quisieron insultarnos, pero en realidad nos dieron una identidad".

En esa línea, agregó: "Nosotros hemos tomado la identidad de los patipelados para nuestra lucha de profesores y profesoras, y esperamos que sea una identidad para todas las luchas".

La manifestación en Plaza Ñuñoa se ha extendido por más de una hora, situación que se repite también en Plaza Egaña y Plaza Italia en la Región Metropolitana.