Se inició el juicio oral en contra del excarabinero 'El Nazi' acusado de torturas

En el Cuarto Tribunal de Santiago se inició el juicio oral en contra del excarabinero conocido como "El Nazi" de Estación Central, quien está acusado de aplicar tormentos a sus víctimas, entre las que se encontraban comerciantes de esa comuna capitalina.

La causa es llevada por la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte y busca determinar la responsabilidad penal del exfuncionario policial. Entre los querellantes se encuentra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que lo denunció por torturas.

En la primera jornada una testigo declaró ante el tribunal que "me tiró al suelo, me puso un bastón en el pecho y se subió arriba mío y me estranguló. Después me puso de nuevo la pistola y me dijo: yo soy El Nazi, arráncate de nuevo, porque ahora te voy a matar".

Otra víctima agregó que el expolicía "me tiró al asiento y empezó a ahorcarme, me tomó del pelo y me arrastró, me pegó combos. Todos en la cabeza. No sé cuánto habrá durado. Para mí fue una eternidad. Sólo paró porque afuera estaban tocando la puerta".