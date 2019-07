Se bajó nombramiento de Williamson como subsecretario de Educación Superior

Se bajó el nombramiento de Carlos Williamson como el próximo subsecretario de Educación Superior -juramento que haría este 1 de agosto-, luego de que parlamentarios pidieran su salida por sus críticas al Museo de la Memoria en una carta en El Mercurio.

El rector de la Universidad San Sebastián declaró en 2009, entre otras cosas, que el museo "se trata, sin lugar a dudas, de una brutal distorsión de la realidad histórica", palabras que recordaron a las del exministro de Cultura, Mauricio Rojas, quien lo calificó como un "montaje".

Según asegura La Tercera, la caída del nombramiento fue confirmada por altas fuentes del Gobierno.

Cabe destacar que las polémicas declaraciones del ingeniero comercial causaron distintas reacciones en el mundo político, como por ejemplo, del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien aseguró que "es un debate abierto que me parece legítimo (...) Me parece que no es para que el subsecretario pierda el cargo".



O como a la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, quien sostuvo que "lamento que el Gobierno encuentre dentro de sus filas personas que estén negando permanente la Dictadura. Parece que el negacionismo pareciera ser que invade a la coalición gobernante".