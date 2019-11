Santiago despertó este viernes en medio de fuertes olores en varias comunas

Para este viernes está convocada una nueva jornada de manifestaciones en el sector de Plaza Italia, marcha que buscará seguir metiendo presión al gobierno de Sebastián Piñera, esto tras el estallido social que se vive en nuestro país hacer ya varios días.

En ello, la jornada despertó con un especial "fenómeno", esto luego de que diversos reportes en distintos puntos de Santiago informaran de un fuerte olor ambiente. La Pintana, Santiago Centro, Providencia, Maipú, Lo Prado, San Miguel, Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, Independencia y Estación Central son algunos de los sectores donde se sintió.

Según información policial entregada a Radio ADN, se cree que este olor pudo haber sido provocado por un incendio en una telefónica, específicamente de Movistar, en el sector de Laguna Sur, Pudahuel.

Hasta el momento, las causas del siniestro se están investigando, pero se cree que debido a la combustión de elementos plásticos y por la dirección de los vientos, el hedor llegó a otros puntos de la ciudad, como a La Florida y Santiago.

Entre los comentarios de redes sociales, están la posible mezcla de olores que emanaron durante la madrugada de este viernes, donde plástico quemado, lacrimógena e incluso pintura de graffiti, fueron algunos de los pestilentes humos tóxicos que vecinos sintieron en la capital.

Me desperté como hace 20 minutos por un olor que no me dejaba dormir, como ha algo quemado, dormí con la ventana abierta, la cerre y aun se siente. Esto en Santiago, Chile. ¿Alguien mas?