Rodrigo Hinzpeter: 'Pudo haber sido el día de mi muerte'

El pasado jueves, un paquete fue interceptado en el edificio Quiñenco S.A., lugar donde trabaja Rodrigo Hinzpeter. El envío iba dirigido precisamente al exministro del Interior de Sebastián Piñera y con el paso de las horas, se confirmó que se trataba de un paquete explosivo que buscaba atentar en su contra.

Con el paso de los días y poco a poco retomando la tranquilidad, el abogado conversó con La Tercera y relató lo vivido aquel día: "no abrí la caja, pero sí la vi en el escritorio de mi secretaria. De hecho, en algún minuto pensé abrirla, pero por alguna circunstancia fortuita y providencial me distraje y se me olvidó que la iba a abrir", comentó.

"Cuando estaba almorzando, me avisaron desde La Moneda que se había producido la explosión de Huechuraba y que también habían logrado identificar en Correos que el mismo remitente, que era un nombre falso, había mandado también un paquete a nombre mío. Cuando volví al edificio, ya estaba evacuado y con el Gope adentro", agregó.

Respecto a las reflexiones que le ha dejado el hecho, Hinzpeter fue sincero: "pensaba que el 25 de julio del 2019 pudo haber sido el día de mi muerte. Afortunadamente, no lo fue. En el tiempo que fui ministro recibí amenazas varias veces, que son muy ingratas, muy desagradables, generan una sensación de desasosiego muy grande, interrumpen una vida apacible, de tranquilidad, que tanto se desea", comentó.

"Pero aquí la sensación es mucho más horrorosa, porque, haciendo una analogía, la amenaza es como que alguien te diga que te va a disparar, mientras que aquí la sensación es que te dispararon; la bala salió y, por alguna circunstancia fortuita (un resbalón, por ejemplo), no me llegó", agregó el exministro del Interior.

Al finalizar, sostuvo que: "aquí la persona apretó el gatillo y estuvo dispuesta a matarme, con una bomba que, según la información de prensa, no solo me hubiera matado a mí, sino que también a los que trabajan conmigo", cerró.