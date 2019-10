Rock in Río y Santiago firmaron acuerdo de compromiso que traería el festival en el 2021

Con información de Rainero Guerrero

Durante este sábado 5 de octubre se llevó a cabo el primer acuerdo de compromiso entre el festival Rock in Rio y la ciudad de Santiago. Se busca realizar el espectáculo de música el próximo 2021 en la capital.

Karla Rubilar y el productor local Felipe Araya junto a Roberto Medina, fundador y dueño de todo lo relacionado con el festival de rock firmaron el acuerdo.

Al respecto, Roberto Medina indicó que "está confirmado, este es el primer contrato con intenciones, ahora le toca al Gobierno evaluar y yo tengo que mirar el sitio".

Rock in Rio ha tenido 19 ediciones desde 1985, y las ganas de realizarla en Santiago, según Medina, son porque "es un lugar estable, bonito ¿por qué no? La contribución que Brasil y Rock in Río le puede dar desde el punto de vista de turismo es muy importante. Este es un compromiso que tiene Rock in Río de generar un impacto positivo en la ciudad".

¿Qué sigue? Se espera la visita de Roberto Medina al país antes de fin de año para evaluar los lugares donde podría realizarse el evento, siendo Cerrillos uno de los principales candidatos.

Karla Rubilar, intendenta de la región Metropolitana, manifestó que "Rock in Río, llegando a Santiago no se va nunca más y en ese aspecto hay que mirar muchas cosas porque las exigencias de este evento son muy altas. Los baños no son químicos, hay que tener alcantarillados, hay bebederos, agua en todos lados a disposición de todos. La seguridad es mucho más que tener guardias y carabineros, habla de un manejo expedito de la múltitud, de buenas condiciones y que la gente lo pase bien".

El productor nacional, Felipe Araya, encargado de la productora Rock Santiago, dijo que "necesitamos avanzar muy concretamente en cada uno de los pasos que demos, los desafíos son el lugar y los sponsors. Hemos tenido muy buenas reuniones con varias marcas que están ilusionadas de ser parte de este gran desafío. Queremos traer a Santiago el mejor festival del mundo".

Rock in Rio o Rock in Santiago llegaría a Chile en las mismas fechas que Brasil siendo una instancia paralela a la que se realiza en la ciudad carioca y para empezar se mencionó que el evento duraría dos fines de semanas, es decir, cuatro días para comenzar.