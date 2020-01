Robo de contraseñas aumentó en un 58% durante los últimos dos años

El próximo sábado 1 de febrero el mundo celebrará el "Día Internacional del Cambio de Contraseña", una iniciativa que busca mejorar la seguridad de los datos privados que se manejan en el mundo del internet, tanto a nivel internacional, como corporativo.

En ello, la empresa NovaRed informó que durante los últimos años se ha producido un aumento considerable en el robo de contraseñas y credenciales de seguridad que son fáciles de vulnerar, adivinar o plagiar: "los usuarios aún no son lo suficientemente consientes de los riesgos de no contar con una contraseña segura", comentó Hermann Obermöller, gerente de Servicios Gestionados de Seguridad de la empresa de ciberseguridad.

"Conlleva a que los ciberdelincuentes las consideren su arma predilecta debido a la baja complejidad de las password y la recompensa que ellas pueden entregar. Adicionalmente, esto presenta otra facilidad: las mismas password son utilizadas en aplicaciones bancarias, sitios de pagos con tarjetas de crédito o plataformas laborales, presentando de igual forma un inminente riesgo para las compañías", agregó el experto.

De acuerdo al estudio, hace algunas semanas se supo de las peores contraseñas utilizadas en todo el mundo durante este 2019 y nuevamente las más populares resultan ser las más inseguras. De hecho, en primer lugar, la contraseña más usada, ganadora como la "peor del año" fue "123456", seguida por "123456789".

Dentro de las recomendaciones que entrega la empresa, están: "aumentar el número de caracteres; hacerlas alfanuméricas; no utilizar datos personales como fechas importantes, direcciones, etc.; no utilizar secuencias del teclado; aumentar su nivel de dificultad de adivinación, pero que sea fácil de recordar por el usuario; ante cualquier sospecha realizar el cambio; mantener la confidencialidad puesto que son personales y; evitar la recordación automática digitando siempre uno mismo la contraseña".