Ricardo Lagos y violaciones a los Derechos Humanos: 'No me parece que sea sistemático'

En el programa Mesa Central de Canal 13, el ex Presidente Ricardo Lagos habló este domingo sobre distintos ámbitos del estallido social que ha vivido el país durante seis semanas. En particular, se refirió a las denuncias de violaciones de Derechos Humanos y el actuar de Carabineros en el contexto de la crisis.

Respecto de los bailnes antidisturbios empleados por Fuerzas Especiales, Lagos señaló que "habrá que investigar y ver las responsabilidades". Consultado sobre si hay una “violación sistemática” a los Derechos Humanos, el ex Mandatario sotuvo que "a mí no me parece que sea sistemático. O sea, han sido situaciones dada la magnitud de las movilizaciones".

Sobre el proyecto del Presidente Sebastián Piñera para que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica sin Estado de Excepción, Lagos se mostró de acuerdo con la medida y argumentó que "el Presidente tendrá las razones adecuadas de por qué lo está haciendo. Hay cosas que tienen que hacerse y no decirse".

También criticó a sectores de izquierda por su reacción ante el estallido social. "Hay un déficit de sectores de la izquierda que no han sido claros con el respeto a la democracia y los derechos humanos. Hay que ser proactivos y atreverse. El Partido Comunista y el Frente Amplio, aparentemente, por lo que uno ve, no se ve que estén en la primera línea para decir que hay que participar de esto", dijo el ex Presidente.

En el ámbito económico, Lagos hizo un llamado a aumentar la deuda pública a un 45% para, desde su punto de vista, "echar a andar la máquina". Además, planteó devolver el IVA a quienes tienen menos ingresos. "Vamos a vivir periodos económicos muy malos. Entonces, junto con discutir temas de fondo, (hay que) discutir un gran programa de activación de la economía", remarcó el ex Mandatario.