Revelan testimonio de Antonia Barra donde relata presunta violación previo a su muerte

Chilevisión hizo un reportaje sobre el caso de Antonia Barra (la joven que se quitó la vida en Pucón luego de ser víctima de una posible violación), en el que se reveló un audio en que relata lo que sufrió previo a su deceso.

El material fue entregado a la Fiscalía de Temuco para la investigación contra el único imputado por el caso, un joven de 28 años.

Según lo que contó Antonia, el sujeto la atacó mientras ella no se encontraba consciente, por lo tanto, sin su consentimiento "me acuerdo que yo estaba en la parte del tech (tecno) y este hueón me decía 'ándate conmigo'. Me habló por Insta. Lo único que me acuerdo fue como haberme despertado, o estar más consciente y el hueón estaba arriba mío y yo le dije sale mierda…me sentí… y me fui".

Alejandro Barra, padre de la joven, dijo que el sujeto amenazó a Antonia por teléfono cuando el audio llegó a sus oidos, lo que pudo haber gatillado un cuadro de angustia que provocó el suicidio.

El equipo de CHV fue a la casa del imputado, donde habló su hermano, tratando el caso como un "tongo" y apelando a que "la cosa no es así como se cuenta".