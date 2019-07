Reportan sobre otro paquete dudoso que llegó a un hogar un día antes de la explosión en Huechuraba

Nuevos antecedentes se han dado a conocer con respecto a la explosión del artefacto en la 54° comisaría de Huechuraba, puesto que ya existía un antecedente que hacía pensar en la posibilidad de un ataque de este tipo.



De acuerdo a La Tercera, a eso de las 20:00 horas del miércoles, la familia de una funcionaria de la Fuerza Aérea y su marido, empleado en una minera, recibió un paquete sospechoso que se encontraba sobre una mesa de su hogar en Vitacura y estaba cubierto con papel alusa y con cables adosados a una batería.



Frente a esta situación, se solicitó ayuda a Carabineros, los cuales inspeccionaron el objeto y pidieron ayuda al Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), el cual por medio del uso de rayos X y de un robot antiexplosivos, comprobaron que lo que venía dentro era un perfume, el que no contaba con algún documento formal de entrega.



Dicho paquete había sido dejado por un hombre el pasado lunes a las 11:00 de la mañana, quien no se identificó con la asesora del hogar que recibió la encomienda. Lo ocurrido alertó a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que emitió una alerta a organismos públicos y privados a las 09:30 del jueves, horas previas al incidente en Huechuraba.



Tanto expertos como autoridades han apuntado a que lo sucedido en Huechuraba no fue una casualidad y que resultó ser otro hecho más de una serie de sucesos ocurridos desde fines de junio y principios de julio.