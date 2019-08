Reportaje: ¿Quién es Greta Thunberg?

Por Camila Jara

Postproducción Paulo González

Se trata de la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad... Uno de los grandes desafíos que ya está haciendo notar sus consecuencias en la naturaleza, lo vemos patente en el mega incendio en el Amazonas. Me refiero al calentamiento global, el aumento de la temperatura media de la atmosfera terrestre y de los océanos... Temperatura que se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de CO2, como por ejemplo el que se produce con el uso del automóvil, y justamente esta es la razón por la que la activista climática, Greta Thunberg de 16 años lucha día a día.

"Si viajas regularmente alrededor del mundo, comes carne, tomas leche y vives un estilo de vida con una gran huella de carbono, significa que has usado el remanente del presupuesto de carbono de innumerables personas. El presupuesto de carbono que necesitarán en su vida cotidiana, y en las futuras generaciones. Y si esto no fuese suficiente, a esas personas que les quitamos su presupuesto de carbono son los menos responsables, y los que más se verán afectados por esta crisis", discurso de Greta de la conferencia Brilliant Minds en Estocolmo.

Greta Thunberg se hizo conocida el año pasado cuando participaba en las huelgas estudiantiles a las afueras del parlamento sueco, las que tenían como objetivo generar conciencia sobre el calentamiento global y sus consecuencias. De a poco fue adaptando su estilo de vida a sus principios, es vegetariana, ya no compra ropa y viaja en tren.

Actualmente está cruzando el océano Atlántico, en su última expedición que tiene como objetivo final llegar a Chile para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se reúnen representantes de alto nivel de 197 países del mundo.



Foto: Instagram @gretathunberg

"Esto es sobre todo una emergencia, y no cualquiera. Es la mayor crisis que la humanidad ha enfrentado, esto no es algo que puedes darle me gusta en Facebook. Los políticos suelen decir que el cambio climático es muy importante, que es el más tema importante y haremos todo lo posible para combatirlo, pero luego anuncian que quieren expandir el aeropuerto, o construir una nueva termoeléctrica a carbón, y después vuelan en sus aviones privados a una reunión al otro lado del mundo", parte del discurso de la joven en la Cumbre Mundial de Austria.

La activista de 16 años se tomó un año sabático en el colegio para su gira, en la que viene acompañada entre otros, por su padre, y por el hijo menor de la princesa Carolina de Mónaco... En lo que respecta a la embarcación, el Malazia II cuenta con paneles solares y turbinas subacuáticas que permiten utilizar electricidad a bordo sin emitir dióxido de carbono.

Distintas organizaciones medioambientales se han referido a su iniciativa, de viajar sin contaminar, es el caso del Matías Asún, director de GreenPeace, quien aseguró que la participación de la menor sube el nivel de la COP25, lo que tendrá como consecuencia que se tomen medidas para enfrentar el cambio climático a nivel mundial.

"Viene a colocar de manifiesto la urgencia de que en nuestra reunión de cambio climático en Chile realmente se tomen acuerdos vinculantes para hacernos cargos de los principales desastres mundiales que ya estamos viviendo, para que establezcamos de mitigación de emisiones, y también que nos vayamos preparando para un planeta que tiene que hacerle frente a una realidad climática como es el aumento de la temperatura global", expresó.



Foto: Instagram @gretathunberg

La Ministra de Medioambiente, Carolina Schmmidth aseguró que los principales temas que se abordarán en la Cumbre será la transformación hacia un desarrollo más sostenible a través de la electromovilidad, de las energías renovables, la economía circular y todo lo que tenga relación las soluciones basadas en la naturaleza.

"Viene en un momento muy difícil, en un tiempo de crisis ambiental, donde la ciudadanía del mundo entero está empezando a sentir en carne propia los efectos del cambio climáticos, así como también ad portas de que Estados Unidos haya anunciado su retiro del acuerdo de Paris, y Brasil haya anunciado su bajada como sede y presidencia. Chile desde el final del mundo decide levantar la voz e impulsar la acción climática global para hacer frente esta crisis ambiental", sostuvo.

Pero la expedición de Greta no ha estado libre de críticas... Expertos dicen que el viaje está generando más gases de efecto invernadero que si hubiera volado, porque el barco será trasladado de vuelta a Europa por otros marineros que deben volar a EE.UU para recogerlo, situación que generó polémica.

Miradas enfrentadas, pero que no detienen el espíritu ecológico de la joven activista, que ahora tiene los ojos puestos en la tragedia que vive la selva amazónica, donde ya hay más de 500 mil hectáreas quemadas.