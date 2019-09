Reportaje: ¿Qué es la huella hídrica y cómo disminuirla?

Por Camila Jara

Chile afronta una de las peores sequías de su historia: apenas hubo 52 milímetros de precipitaciones en junio, julio y agosto de este año. En lo que respecta a la capital, se vive el tercer invierno con menos lluvias en los últimos 50 años, situación que se repite entre La Serena y Curicó.

El agua es un recurso natural esencial para la vida humana y animal, por lo que su cuidado y escases preocupan a las autoridades y personas que hacen todo lo posible por disminuir su huella su huella hídrica. Pero ¿qué es la huella hídrica?

La directora ejecutiva de Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso, explicó que "la huella hídrica es un indicador sobre el uso y el consumo de agua que generamos con nuestras actividades cotidianas".

Destacando que "es importante, porque en un contexto de emergencia climática como el que estamos viviendo, y que se ha agravado por la sequía, el agua se convierte en el mejor indicador de salud de los ecosistemas que habitamos, recordemos que los distintos ríos que existen a lo largo de nuestro país se han visto afectados, no solamente por la sequía y el cambio climático, sino que también por la presión que las extractivas generan sobre ese bien".



Foto: Agencia Uno

Recomendaciones

Entre las recomendaciones para disminuir la huella hídrica está: ducharse en un máximo de cinco minutos, cerrar la llave para lavarse los dientes o las manos. Aprovechar el agua de la lluvia para regar las plantas. Arreglar tuberías para que no goteen. Utilizar la lavadora de ropa a máxima capacidad o lavar a mano. Lavar el auto con un balde y no con manguera y por último, no jugar con agua ni desperdiciarla innecesariamente.

Eso sí, Donoso agregó que "no sacamos mucho con ducharnos en tres minutos si es que no consideramos que proyectos de la embargadura, por ejemplo, Alto Maipo, están permanentemente botando agua que aflora con la ejecución de su proyecto productivo".

"De todas maneras eso no es motivo para no tomar las medidas que estén en nuestro alcance, lo que me parece correcto es mantener la alerta, la crítica sobre la realidad que estamos viviendo, y actuar en consecuencia. Si está en nuestras manos el reducir el consumo de agua, es lo que responsablemente nos corresponde hacer", sostuvo.

Huella de carbono

Pero la huella hídrica no es la única marca que los seres humanos dejamos en el planeta, la acumulación de gases de efecto invernadero producidos de manera directa o indirecta también causa preocupación en medio de la problemática del cambio climático. Nos referimos a la huella de carbono, la que luego de ser identificada se puede combatir a través de la implementación de estrategias de reducción o compensación.

Según dijo expresó el director de la ONG La Ruta Solar, Mauricio Zanotti, las industrias son las principales contaminantes.

"En la industria eléctrica el 40% de la energía que se genera proviene de fuentes fósiles, por lo tanto eso emite muchas toneladas de C02, por lo tanto tiene una huella de carbono alta. Lo mismo que pasa con los aviones, últimamente se está conversando mucho de que es mejor preferir un medio de transporte eléctrico o tren por sobre el avión para viajar distancias que no son tan largas dado que un tren eléctrico tiene una menor huella de carbono respecto a un avión, en base a eso y a la cantidad de emisiones que tiene una actividad es la huella de carbono", explicó.

Pero a pesar de que las empresas son las que más contaminan, las personas también pueden ayudar a reducir la emisión de CO2, algunas de las medidas que se toman en Chile son la restricción vehicular, la prohibición de quemas agrícolas y la prohibición estufas a leña o pellet. Sin embargo, se pude hacer más, como optimizar el transporte y utilizar la bicicleta.

"Dejar de usar nuestro auto solos, y poder compartirlo con amigos al trabajo o alguna actividad en particular, no andar con el auto vacío, utilizar la bicicleta, apunta a tener una forma de transporte más sustentable", indicó.



Foto: Agencia Uno

Fiestas Patrias ecológicas

Ad portas de comenzar la celebración de Fiestas Patrias, el uso de la parrilla a carbón es una de la primera opción de la familia chilena. Sin embargo, esta alternativa resulta ser altamente contaminante debido a la gran cantidad de dióxido de carbono que emite.

Es por esta razón es que tiendas de artículos para el hogar ofrecen opciones sustentables para cuidar el medioambiente. Así lo aseguró, Cristián Jure, Gerente de Vta Empresa y Servicio Especiales.

"Estamos entregando parrillas más sustentables. También estamos difundiendo el reciclaje a través de una campaña de recambio de parrillas donde las personas entregan su asadera vieja y a cambio tienen un 40% de descuento en una nueva. Esto para reutilizar los materiales e incentivar la economía circular que es clave para frenar el cambio climático", dijo Jure.

Las Fiestas Patrias también pueden ser ecológicas: así lo dejó claro el Festival Internacional de Innovación Social, junto a Expo Parrillas y el Injuv, donde se dio a conocer iniciativas que provocan menor impacto en el medio ambiente.

Entre los consejos se encuentra evitar los artículos de plástico de un solo uso, como botellas, vasos, platos, cubiertos y bombillas. Reutilizar el exceso de comida y calcular bien las porciones, llevar su propio vaso reutilizable a las fondas, preferir fuentes eléctricas para el asado y privilegiar el comercio local.

Además, entre las ideas más llamativas ese encuentra las corontas de choclo para prender la parrilla y hornos solares. Todas opciones para quienes quiera celebrar un 18 más sustentable, en medio del cambio climático que afecta al ecosistema.