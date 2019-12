Reportaje: Polémica aplicación de 'moto taxi' opera en Santiago, ¿te subirías?

Por Camila Jara

Durante los últimos años la utilización de aplicaciones móviles para el transporte de personas se ha masificado, con ello plataformas como Uber, Beat o Cabify han estado en el ojo del huracán debido a la falta de regulación en su funcionamiento. Sin embargo, ahora las miradas están puestas en los motociclistas, quienes ahora ofrecen el servicio de "moto taxis".

A partir de Junio de este año "Picap" comenzó a operar en Chile, se trata de una aplicación proveniente de Colombia que no tiene oficina en nuestro país, pero ofrece trabajo a quienes quieren ganar dinero extra. Es el caso de Mauricio de Cerro Navia, uno de los primeros conductores en Santiago, quien asegura que se trata de un transporte seguro y accesible, sobre todo en esta época del año.

"Si bien es una aplicación nueva, tiene ciertas garantías, es más económico y hoy en día ya no es tan peligroso andar en moto. Por los tipos de freno, algo mecánico que tiene que ver con la moto que ha bajado la tasa de accidentes. Yo ando con dos tipos de casco uno para mí , que es abatible para mí que puede pasar de una talla S a M y otro que es talla M. Hasta el momento a todos les ha tocado el casco, el picap es el encargado de portarlo incluso pasajeros traen el suyo".

Para tener una idea, un recorrido desde Estación Central a Providencia en un taxi techo amarillo tiene un costo de aproximadamente de $6.500, en taxi moto sería la mitad, alrededor de $3.700. Pero la preocupación de quienes han visto operar esta nueva modalidad de traslado se centra en la seguridad, tanto para el conductor como para el pasajero, si bien el precio es más económico, lo barato cuesta caro y el riesgo en este medio de transporte es aún mayor.

Ya hay distintas opiniones al respecto, una de ellas es de José, también motociclista, quien se ha encargado de seguir las actualizaciones y funcionamiento de la plataforma, de la cual no está de acuerdo.

"He visto muchos conductores de motos que no respetan las luces y no respetan los discos, son muy irresponsables para manejar. De partida, cómo vas a tener un casco que le quepa a todos. Se te exige para andar en moto elementos de seguridad mínimos, casco, chaqueta y pantalón. No creo que resulte acá, lo he hablado con muchas personas que tienen moto y no la usarían para trabajar por ser insegura".

En ADN conversamos con más motociclistas que se desempeñan en la aplicación, Gyovanny piensa que la fiscalización para los vehículos debe ser pareja para todos.

"La verdad es que me parece bien que haya control y fiscalización, pero no tanto de motocicletas. También debería haber fiscalización hacia otro tipo de personas de vehículos que prestan un servicio, de repente podemos ser mal vistos y en realidad lo que hacemos es eso, prestar un servicio".

La jefa de fiscalización del Ministerio de Transporte, Paula Flores, habló en exclusiva con ADN respecto a "Picap" y confirmó que están al tanto de los moto taxis, sin embargo, no está dentro de su planificación la fiscalización hacia ellos, porque la prioridad está otros temas. Además, hasta el momento no hay denuncias relacionadas.

"Nosotros no tenemos dentro de nuestra planificación hacer una fiscalización de vehículos de informales dirigidos a motos. Pero nuestros equipos siempre están atentos, ellos saben de la existencia de esta aplicación, y si por supuesto, si sorprenden, nuestro equipo de informalidad van a aplicar las sanciones, lo que opera es el retiro de circulación del vehículo y las multas que pueden llegar para su conductor de hasta 15 UTM en caso de ser sorprendido prestando los servicios de transporte de pasajeros", dijo.

La aplicación colombiana, hasta el momento, solo está operando en Santiago y es irregular, quienes trabajan con ella dicen que el contacto con quienes administran la plataforma es compleja porque no hay un canal directo y rápido para conversar en caso de un inconveniente.

Además, hace pocos días, la Superintendencia de Transportes de Colombia ordenó la suspensión inmediata de la plataforma, por ser considerado un servicio inseguro para los usuarios, y porque la ley en dicho país prohíbe el transporte público en motocicleta, una situación que todavía está en estudio en nuestro país.