Reportaje: Carreras del mañana, la otra alternativa a las tradicionales y a las técnicas

Optar a una carrera universitaria es una de las preocupaciones para los más de 290 mil estudiantes que rendirán la Prueba de Selección Universitaria (PSU) el 18 de noviembre de este año, y las dudas invaden a quienes aún no saben a qué dedicarán su vida.

Una carrera tradicional o un técnico son las opciones. Sin embargo, la oferta integra ahora "profesiones del futuro", es decir, carreras profesionales que abarcan los desafíos que traen los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías.

Ingeniería Civil en Ciencias de Datos es una de ellas, se trata de una nueva carrera que impartirá la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) a partir del próximo año, que tiene como objetivo satisfacer la demanda de quienes les interesa especializarse en tecnologías emergentes en el contexto de una sociedad global cambiante. Así lo relató el director del Departamento de Informática y Computación de la UTEM, Víctor Escobar.

"Las carreras actuales deberían estar siempre ajustándose a todos estos cambios y necesidades del desarrollo y crecimiento del país en las diferentes organizaciones. Enfocarse en principalmente a la internalización de las carreras. Enfocarse a potenciar la intercultural y la globalización", dijo Escobar.



Gonzalo es uno de los estudiantes de cuarto medio que piensa optar a Ingeniería Civil en Ciencias de Datos, ¿por qué? porque es una profesión con miras al futuro, dijo.

"Me interesa esta carrera, la tengo en mente porque es ambiciosa que mira hacia el futuro, considerando que hoy en día los avances de la tecnología son grandes y cada vez hay más. Las típicas profesiones ya no tienen campo ocupacional. Además como se me da bien la tecnología, podría ser interesante probar en aquello", expresó.

Pero no es la única carrera emergente, en otras partes del mundo ya se está hablando de profesiones relacionadas con tecnología y salud... Técnico en impresión 3D, nanomédico, desarrollador de aplicaciones móviles u operarios de robots, son solo algunas que destacan.

Por su parte, el director ejecutivo de la AIM y CEO de Acid Labs, el experto en tecnología Gert Findel, aseguró que así como aparecen carreras otras podrían desaparecer, dependiendo de la demanda del mercado.

"Un montón de carreras van a cambiar y se van a armar alrededor de la tecnología, algunas probablemente van a desaparecer, todas aquellas que sean automatizables y van a aparecer especializaciones. Hoy en día más allá de manejar herramientas como saber escribir en el computador, utilizar herramientas de informática como puede ser Internet, Google, o Excel, es lo mínimo. En el mundo del futuro todos necesitan saber inglés, computación", aseguró.



Pero decidir qué profesión elegir no es tarea fácil, menos si la oferta de carreras universitarias va en aumento con opciones que salen de lo tradicional. Es por esa razón que la psiquiatra de la Clínica Dávila, Eugenia Escorza, dice que hay que mantener la calma y enfocarse en las habilidades y competencias, ya que permitirán aproximarse a la verdadera vocación.

"Existen muchas ofertas en el mundo de los estudios, técnicos, universitarios, pero es bueno que los chicos pudiera aprovechar el tiempo en estudios transversales, como puede ser el inglés o la computación, alguna falencia que falta para llegar a una mejor futura tanto estudiantil como laboral. Hay también una variedad de estudios e-Learning que nos permite aproximarnos a las vocaciones de cada cual".

Expertos dicen que es normal la evolución y desaparición de trabajos. Sin embargo es clave comprender que esto no significa la desaparición completa de una profesión, sino su evolución.