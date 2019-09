Renunció Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP

Tras las lamentables declaraciones que dio en los últimos días, el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz López, renunció durante este jueves.



Así lo expresó por medio de una declaración pública, en donde reconoció su error con respecto a su forma de expresarse.



"Lamento el revuelo que mis declaraciones han provocado. En mi vida personal y empresarial, siempre he tratado con respeto y deferencia a todas las personas y si alguien se sintió ofendido por la forma de expresarme, esa nunca fue mi intención, y por tanto, ofrezco mis sinceras disculpas", afirmó.



Santa Cruz añadió que "reconozco lo desafortunadas que pueden parecer (sus declaraciones) en el contexto de la discusión previsional que enfrenta el país".



Finalmente, el ahora salido presidente dijo que "con el fin de no desviar la atención sobre lo que es realmente importante, que es mejorar las pensiones de todos los chilenos – desafío que por cierto me motivó a asumir el cargo de presidente de la Asociación de AFP – he decidido dar un paso al costado y presentar mi renuncia al cargo".



Recordemos que Santa Cruz había criticado que el Tribunal Constitucional acogiera revisar el recurso presentado por una profesora jubilada ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, con el fin de retirar su fondo de pensión, afirmando que “que metan el dedo en la boca y quieran jugar con las amígdalas es mucho”.