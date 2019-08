Reducción jornada laboral: Presidente de la Cámara Nacional de Comercio elogió a la diputada Vallejo

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, elogió a la diputada Camila Vallejo por su proyecto de reducción de la jornada laboral.

"Creemos que la diputada Camila Vallejo tiene un mérito, que es haber puesto sobre la mesa la discusión sobre este tema, que si no fuera por ella no lo estaríamos discutiendo, probablemente, con esta intensidad. Hay que agradecer eso", aseguró en ADN Hoy.

Eso sí, aclaró sobre el proyecto "que no lo concordamos, no estamos de acuerdo con los términos".

Asimismo, se refirió a la propuesta de Gobierno de 41 horas semanales, e incluso sobre la realizada por el presidente de la Central de Trabajadores de Chile, Arturo Martínez, de 42 horas.

Como comercio quisieramos ver una propuesta que fuera más integral, y no estar en esta discusión tan precisa de si son 41 o 42. Hagamos un estudio técnico y de criterio más general", sostuvo. Agregando que "yo no digo que no, ni tampoco que sí. Hay que verlo".

Finalmente, concluyó que "creemos de verdad que hay un problema en los trabajadores de calidad de vida que debemos atender, como hay problemas de productividad, actividad económica en el sector comercio, márgenes que se han estrechado, ventas que están lentas".