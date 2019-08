Reducción de jornada laboral propuesta por el Gobierno entraría en vigencia en 2027

Con información de Kevin Felgueras

Según un informe emanado desde el ministerio de Hacienda y el ministerio del Trabajo, el proyecto del Ejecutivo que establecería una jornada laboral de 41 horas por semana en promedio, se pondría en marcha en el año 2027.

La gradualidad en la reducción de las horas de trabajo es el tema que está en el centro del debate, ya que el proyecto de la diputada Camila Vallejo establece que se bajará a 40 horas por semana y de manera gradual para las pymes en un máximo de tres años.

Sobre esta situación se refirió la diputada integrante de la Comisión del Trabajo, Karol Cariola, quién cuestionó los alcances, tanto de la iniciativa como de la extendida gradualidad del proyecto del Ejecutivo.

"Esto demuestra que no hay un verdadero interés del Gobierno de reducir la jornada laboral. De aquí al 2027 ya va a ser tarde para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos uno de los salarios más bajos para la gran mayoría de los trabajadores, el INE ya lo dijo, no se corresponde con las horas de trabajo. Por lo tanto esto es una demostración de que el Gobierno no tiene un interés real de querer reducir la jornada laboral, y la única propuesta vigente es de 45 a 40 horas, que es el proyecto que está en tramitación en la cámara de diputados", aseguró.

El pasado miércoles 14 de agosto se cerró el plazo de indicaciones para el proyecto de Camila Vallejo y que será votado, en particular, la próxima semana en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.