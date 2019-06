Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres realizó manifestación por últimos crímenes

Una concentración en el frontis de la Fiscalía Nacional realizó la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la cual se llevó a cabo bajo la consigna de "no más impunidad".



En la instancia, la organización hizo un llamado al fiscal nacional, Jorge Abbott, y al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para que asuman su responsabilidad ante los crímenes que han quedado impunes contra las féminas; esto luego de los últimos casos como por ejemplo el de Fernanda Maciel.



Al respecto, la abogada y vocera de la Red Chilena, Lorena Astudillo, comentó que "hemos notado, no solamente en el caso de Fernanda Maciel, sino que en varios más, la desidia, la negligencia y el descuido por parte del Ministerio Público a la hora de investigar los asesinatos de las mujeres".





La organización apuntó a que el Ministerio del Interior tiene que dar una explicación respecto de por qué las policías "no están haciendo su trabajo como corresponde y no están protegiendo de igual manera a toda la población".







Astudillo rememoró que cuando ocurren casos de crímenes contra la mujer, se abordan desde una mirada de segundo orden, poniendo de paso de ejemplo lo que ocurre en otras situaciones, como por las 24 muertes por influenza.



"Se ha desplegado todo un plan preventivo y se ha planteado una alerta en torno al tema, pero ante las más de 30 mujeres asesinadas por femicidio este año no hay ninguna alarma ni política pública al respecto", dijo.