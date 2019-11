Querella por Gustavo Gatica pide que se llame a declarar a general director de Carabineros

El abogado y exfiscal Carlos Gajardo anunció en Ciudadano ADN que presentará una querella contra quienes resulten responsables de la agresión a Gustavo Gatica, el joven de 21 años que recibió el impacto de balines de Carabineros en sus dos ojos.

Según expresó, "nuestra motivación ha tenido que ver con que tomaron contacto con nosotros simultánea el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (donde Gatica estudia Psicología) y el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico, para manifestarnos su preocupación por estos hechos", que según agregó, "no son aislados, hay más de 200 jóvenes que hoy día tienen traumas oculares de gravedad".

"El caso de Gustavo Gatica es especialmente grave y doloroso porque afecta ambos ojos y ha perdido completamente su visión", señaló Gajardo, agregando que "los abogados tenemos una responsabilidad social y es lo que nos ha motivado a tomar pro bono este caso".

Ante el estado de salud de Gatica, quien sigue hospitalizado en la Clínica Santa María, Gajardo comentó que "se están haciendo todos los esfuerzos para intentar salvar la visión de uno de los ojos", cuando "el otro no solo no tiene visión, sino que además lo perdió", y adelantando que "lo que nos han transmitido los médicos y la familia es que las posibilidades de que esas intervenciones tengan éxito son extremadamente bajas".

Gajardo señaló que, luego de que el general director de Carabineros, Mario Rozas, señalara que la persona que habría efectuado los disparos está identificado, "la fiscalía está recolectando toda la evidencia posible. Es posible que del momento exacto del disparo no exista, pero la balística será clave para determinar". El abogado agregó que "parte de lo que estamos pidiendo en la querella es que se llame a declarar al general director".

La acción de Gajardo también espera impulsar la investigación del actuar de la fuerza policial en un escenario donde "son más de 200 jóvenes los que han sufrido ese mismo tipo de lesiones, eso da cuenta de un accionar conjunto de Carabineros que no ha respetado ningún tipo de protocolo". Según el jurista, las responsabilidades "no son solo administrativas y políticas, sino responsabilidades penales. Cuando tienes tal sucesión de hechos día tras día, la autoridad que tiene esa autoridad y no la ejerce para poner fin a esa actividad delictual termina siendo responsable en términos penales".

A la hora de opinar sobre el origen de las movilizaciones, Gajardo señaló que "tiene que ver con la profunda desigualdad que se manifiesta en distintos ámbitos: no solo económica, sino en cada ámbito de la vida", y que también incluye "la forma en que se administra la justicia, desgraciadamente la justicia te trata de manera distinta dependiendo del poder. Si eres una persona poderosa va a andar muy rápido, o va a haber mayor inhibición para perseguirte".

Según expresó, esa es una de sus motivaciones para presentar esta querella. "Queremos contrapesar con nuestra labor jurídica esta desigualdad", dijo. Y luego de conversar con la familia de Gatica, expresó que "me esperanza la dignidad con que afrontan estos terribles sucesos. Tuve la oportunidad de estar con el padre, la madre, con el propio Gustavo y uno ve mucha dignidad en la manera que están afrontando esta acción".

Por último, Gajardo señaló que también está asesorando a la familia de José Miguel Uribe, el primer fallecido en las manifestaciones. "Hemos tomado estos dos casos de manera gratuita, yo soy curicano, cuando sucedió este caso, la primera persona asesinada, fue un caso que nos conmovió mucho", dijo, indicando que el imputado como autor material está en prisión preventiva y que el tribunal decretó 90 días de diligencias "para acreditar sin espacio de dudas que él es el autor de los disparos".