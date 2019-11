Puesta en marcha de las nuevas líneas del Metro se aplazará hasta en un año por reconstrucción

Fueron anunciadas con bombos y platillos, pero los vecinos de las comunas beneficiadas deberán seguir eseprando. La puesta en marcha de las nuevas líneas del Metro de Santiago, 7, 8, 9 y extensión de la 4, serán aplazadas hasta en un año, adelantaron en el tren subterráneo.

Según información revelada por La Tercera, el presidente de Metro Louis de Grange informó de la situación a la Cámara de Diputados. En dicha cita, de Grange ratificó que 118 de las 136 estaciones con las que cuenta actualmente el sistema presenta algún tipo de daño, siendo 13 las más comprometidas, lo que implicará un inversión de US$ 376 millones para recuperar todo.

El citado medio tuvo acceso al documento entregado por de Grange a la Cámara, donde se detalla los montos destinados para recuperar el sistema completo: US$ 227 millones corresponde a reparar los sistemas; US$ 42 millones para la adquisición de nuevos trenes para reemplazar a los que fueron dañados y US$ 106 millones se dispondrán para las obras civiles para recuperar las estaciones dañadas.

"Si bien continuará con estos proyectos de expansión, estos avanzarán a un ritmo distinto a lo planificado, lo que implicará extender los plazos de construcción", comentaron desde Metro al medio.

Respecto a las obras de reconstrucción, desde la empresa señalaron que: "(los trabajadores) que estaban abocados a las nuevas líneas, han debido enfocarse en la reconstrucción y, por otra, a que en este nuevo contexto se hace necesario revisar los proyectos y redefinir algunos estándares de las nuevas líneas".

Según el nuevo cronograma la Línea 7 (Renca - Las Condes) estaría lista en noviembre del 2026, la Línea 8 (Providencia - La Florida) pasará a estar operativa en abril del 2028, la Línea 9 (Santiago Centro - La Pintana) en marzo del 2028, mientras que finalmente la extensión de la L4 hasta Bajos de Mena en Puente Alto, vería luz verde en mayo del mismo año.



Infografía: La Tercera