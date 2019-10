PS se restó de reunión con Piñera y PC acusó que hay 'preacuerdos'

El Partido Socialista decidió restarse de la reunión convocada por Sebastián Piñera, en la que oposición y oficialismo preteden trazar un camino para terminar con las protestas masivas que recorren Chile desde el viernes 18 de octubre.

PS alegó que no todos los sectores de la oposición estaban llamados y tampoco las principales organizaciones sociales de Chile.

El Partido Comunista, que no estaba entre los primeros llamados y recién fue invitado esta mañana, también declionó reunirse con el presidente de la República. Guillermo Teillier, presidente del colectivo, aseguró que la cita "se cocinó reservadamente y con preacuerdos". "Es precisamente el incumplimiento de sus promesas lo que ha llevado a esta explosión social", dijo.

El Frente Amplio, en tanto, no irá como coalición. El Partido Humanista y RD no acudirán. El Partido Comunes planteó su posición y se restó, porque “el diálogo de la élite al que nos invita el Gobierno no es lo que Chile exige".

De esta manera, sólo la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Radical confirmarán que se sentarán a dialogar con el Gobierno.