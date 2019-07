Proveedores advierten posible cese de entregas a hospitales por deudas impagas

La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (Apis) planteó sus problemas para cumplir con los despachos de insumos médicos a los hospitales públicos debido a la deuda que acarrea el Estado de Chile con sus asociados.

“Muchos socios, producto de un déficit de caja, no están pudiendo aceptar muchas órdenes. No es que no quieran despachar, sino que no pueden porque la situación económica es tan agobiante y eso es lo que tiene que entender Hacienda. Hay que soltar la plata. No puede ser que hagan, año a año, presupuestos deficitarios y el gasto no baja. El gasto sube”, dijo Eduardo del Solar director de Apis.

Al menos 17 de los 43 asociados de la agrupación han expresado problemas por la falta de pagos y con ellos la deuda llega a un total de 75 mil millones de pesos, a junio de 2019.

En 2018, la deuda hospitalaria superó los 355 mil millones de pesos. Hay recintos con facturas impagas de hasta 300 días: en promedio la demora es de 120.

Según Apis, sus afiliados absorben cerca de 59% del presupuesto de Salud y hacen entregas a casi todos los hospitales.