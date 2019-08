Profesores acusaron que no les han pagado los días de paro, pese a compromiso con el Mineduc

Con información de Paulina García



El Colegio de Profesores envió una carta a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en donde le manifiesta su preocupación y malestar por la situación de descuento de remuneraciones que se ha generado a docentes de varias comunas y en Servicios Locales de Educación.



De acuerdo a la misiva, los descuentos fueron explicados por los sostenedores en que el Ministerio no les ha pagado la subvención completa de julio y ello les ha servido como justificación para proceder con un menor pago.



La carta da cuenta de que existió de parte de la titular de la cartera el compromiso de que las clases perdidas en las últimas semanas deben ser recuperadas por los profesionales de la educación y que no habrá descuentos.



Los profesores apuntaron a que hasta en un tercio se han consignado descuentos en los sueldos, tema que fue comentado por Mario Aguilar a ADN.



"Efectivamente, hoy en día de pago hay comunas (las menos) que no han pagado el total de las remuneraciones. Esto ha generado molestia, porque el compromiso de la ministra (Cubillos) fue claro en que habiendo planes de recuperación acordados, no habrán descuentos", sostuvo el presidente del Magisterio.



Desde el Mineduc, en tanto, explicaron que la subvención a los colegios se va a entregar de manera diferida hasta agosto, producto del desfase y las clases perdidas durante el paro docente. De paso, comentaron que el compromiso de la ministra sigue en pie, enfatizando que "clase recuperada, clase pagada".