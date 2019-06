Profesora que interpeló a Cubillos: Lo más consecuente que siento que pude hacer fue increparla

Con información de Manuel Palominos



Inés Tapia, la profesora de matemáticas en Estación Central que increpó a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, conversó con Radio ADN, en donde defendió su actuar para con la autoridad de dicha cartera, en un accionar que ha tenido diversas posiciones en el ámbito político.



Al respecto, la docente reconoció que si bien "el escenario tal vez no fue el más adecuado, pero no me arrepiento y tengo la certeza absoluta de lo que dije".



"Después de llevar tres semanas en paro y hoy (lunes) iniciando una cuarta donde la ministra ha sido la mayor ausente de todo esto, donde ha existido una displicencia de su parte. Una indiferencia e indolencia a este escenario, donde los profesores están muy angustiados en este paro que no se les escucha".



Con respecto a lo ocurrido en detalle, Tapia describió que "me encuentro con ella y lo más consecuente que siento que puedo hacer es increparla. Decirle que considero que ha sido una indolente, una incompetente y que su displicencia tiene a todos los niños de los sectores más vulnerables sin clases, donde los profesores no hemos podido volver a nuestras aulas, siendo que lo único que queremos es volver a hacer nuestras clases".



En cuanto a las respuestas desde el oficialismo y las críticas a su comportamiento, como por ejemplo que su figura no representa a lo que necesita Chile en cuanto a profesores, la protagonista del registro sostuvo que "eso que ha dicho el Gobierno ha sido la dinámica que se ha dado desde ayer (domingo), donde estos personeros políticos me han tratado de incompetente, de qué valores podría transmitir…sin embargo, los invitaría a averiguar un poco, como por ejemplo que he sido dos veces evaluada con la evaluación docente y en esas he sido docente destacada".