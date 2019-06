Profesora interpeló a ministra Cubillos en pleno Cementerio General

Una fuerte interpelación se llevó la ministra de educación, Marcela Cubillos, durante una visita que hizo este domingo al Cementerio General.

Inés Tapia, una enojada profesora, decidió interpelar en vivo a la titular de la cartera apenas la vio ingresar al recinto. En tono irónico comenzó a burlarse de ella y a criticarla por tener "anulados" a los profesores y por "no hacer nada" en los pedidos que ellos han hecho al Estado.

"Miren con quién me encuentro en el cementerio, con quien nos ha anulado todo este tiempo, a quien no le importa la educación pública, que no pone ni siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados", lanzó la docente a la ministra, quien reaccionó de manera incómoda.

Tras ello, siguió con sus dichos a la autoridad de Gobierno. "La vergonzosa Cubillos, a la que le quedó grande el poncho", agregó

Finalmente, le terminó diciendo: "No sabe responder a los docentes, no tiene palabra. ¡Renuncia Cubillos!".