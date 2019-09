Profesor fue acusado de abusar sexualmente a estudiante de 14 años en plena clase en Punta Arenas

Un profesor de matemáticas de 46 años fue detenido el sábado tras ser acusado de abuso sexual por parte de una estudiante de 14 años en Punta Arenas.

Según informa La Prensa Austral, la menor denunció que el docente le tocó intencionalmente sus senos durante una clase, situación que habría sido advertida por otra alumna.

La fiscal Wendoline Acuña relató que la joven estaba en la sala de clases cuando se puso de pie para guardar sus útiles, momento en que el imputado se aproximó a ella por la espalda para darle unas palmadas y luego realizarle las tocaciones de carácter sexual, que fueron vistas por su compañera de banco.

El mismo profesor le exigió a la víctima que se cambie de puesto y se ubique frente a él, instrucción que esta no obedeció, porque aún se sentía choqueada por lo sucedido.

Al salir a recreo, inmediatamente le relató a su hermana mayor el episodio, para luego revelarlo al inspector del colegio, siendo éste quien formuló la denuncia.

"Me quedé afectada. Pensé a cada rato en ese momento si esto me había pasado o no, si debía acusarlo o no, no sabía si me iban a tomar en serio", fue parte de la declaración de la víctima, expuesta por la fiscal.

El director del establecimiento confirmó que el acusado fue separado de sus funciones hasta que se aclaren los hechos.