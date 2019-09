Profesor de Arquitectura de la U. de Chile fue denunciado por acoso sexual en contra de exalumnas

Un profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile fue denunciado por acoso sexual y hostigamiento en contra de cinco exalumnas de la entidad, por lo que se abrió una investigación según sumario administrativo en contra del académico.



Lo anterior fue confirmado a ADN por la Casa de Bello, que de paso señaló que el proceso legal fue ingresado previo a la instauración del protocolo que debutó en mayo de este 2019; surgido tras los movimientos feministas.



El profesor es acusado de abuso de poder, acoso sexual y hostigamiento; a tal punto que las víctimas señalaron que el docente hacía comentarios en clases sobre la apariencia de sus alumnas y les ponía sobrenombres, tenía un trato abusivo con las estudiantes que trabajaban con él como ayudantes, haciéndoles comentarios sobre las relaciones sexuales que podían tener con él.



De acuerdo a los antecedentes, no serían solo alumnas quienes sufrieron este tipo de actos, sino que también de parte de otras profesoras y administrativas de la facultad.



Al respecto, la abogada Consuelo Gutiérrez Leiva de "AML Defensa de Mujeres", relató a ADN que, además de la denuncia respectiva de las exalumnas, lo que interesa dejar de manifiesto "es la lentitud de los procesos, la mala forma en que cómo se han llevado hasta el momento (los procesos legales), porque efectivamente esta denuncia en particular en contra de este profesor, nosotras tuvimos la ‘mala suerte’ de no estar regida por los nuevos procesos de la U".



Dichos procesos apuntan a que este tipo de casos pasan a ser analizados por fiscales, investigadores y actuarios en materia de acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria; los que son designados previo a los resultados de los sumarios administrativos aplicados por la Universidad de Chile.



Sobre esto, Gutiérrez señaló que "los nuevos procesos no están siendo a la altura de las necesidades que hoy en día las denunciantes tienen al momento de denunciar. Podemos ver que la dirección de género de la Universidad de Chile está siendo sobrepasada, que no existen funcionarias necesarias para poder llevar a cabo las denuncias que se están llevando en la Universidad".



A lo anterior, se suma el temor que existe de parte del cuerpo estudiantil a hacer denuncias, ya que incluso existirían más víctimas.



Sobre esto, la abogada Francisca Millán (también perteneciente a AML Defensa de Mujeres) sostuvo que la preocupación se debe a "la relación evidente de jerarquía que tienen, en general, quienes son los acusados, las personas que acusan y los posibles testigos. Por lo tanto, es muy difícil encontrar testimonios porque deben dar conocimiento de su identidad y eso genera una gran vulneración de los derechos de las víctimas".