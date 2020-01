Profesor acusado de daños a estación San Joaquín: Le pudo haber pasado a cualquiera

Roberto Campos, el profesor que fue detenido por daños a la estación San Joaquín del Metro, conversó con Chilevisión con respecto a lo vivido en los últimos meses, afirmando que se siente arrepentido de lo sucedido.



En el diálogo, aseveró que "cuando me veo en esas imágenes del Metro me desconozco" y que a su juicio por el incidente "fui la última persona en meterse y fui la que menos daño hizo. Y fui la que está pagando las peores consecuencias. Pagué con 56 días de prisión".



Con respecto a la justificación de su actuar, Campos expresó que "sentía rabia, por las injusticias sociales, porque ser profesor no es fácil, no tengo cubiertos mis derechos sociales básicos, como la salud y todo lo que ha sucedido con los profesores, la deuda histórica, que seguramente cuando jubile voy a ganar el sueldo mínimo y fueron todas esas injusticias que en ese momento me obnubilaron y le pegué el Metro, al torniquete, actué irracionalmente, pero era algo que venía arrastrando hace tiempo, así como pensando la idea".



"No debí haber hecho eso nunca, pero me dejé llevar porque en ese momento la euforia de todo el público que estaba ahí…me uní. Le pudo haber pasado a cualquiera", afirmó.



Recordemos que a Campos se le imputa el delito, por parte del Ministerio Público, de daños calificados, cuyas penas parten en 541 días de presidio, aunque ante la aplicación de la Ley de Seguridad del estado, la condena parte en tres años y medio.