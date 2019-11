Prisión preventiva para dos carabineros acusados de torturar a joven durante toque de queda

El 14° Juzgado de Garantía Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para dos carabineros acusados del delito de tortura, cometido el pasado 21 de octubre, en La Florida.

El tribunal decretó 100 días para desarrollar la investigación.

Según el Ministerio Público, la víctima fue acusada de robo por vecinos y detenido por personal de seguridad ciudadana en la vía pública, en momentos que regía el toque de que vigente en ese entonces.

El fiscal del caso leyó la declaración prestada por la víctima el pasado 6 de noviembre: "En horas de la tarde me encontraba en casa de un amigo (...) deben haber sido aproximadamente las 19:00 cuando decidí irme a mi casa porque había toque de queda, motivo por lo que pedí un Uber, pero el servicio no se encontraba funcionando. Eran cerca de las 20:00 cuando llamé a mi mamá, a quien le comenté lo que sucedía y le dije que me iba a ir caminando".

Además, contó que en ese momento llegó personal de seguridad ciudadana y los arrestaron. "Me trasladan caminando, comenzando a golpearme de manera reiterada con sus bastones mientras yo seguía esposado. Ellos me preguntaban que dónde estaban los computadores y celulares. Como yo les decía que no sabía lo que me preguntaban, ellos me continuaban golpeando. Yo gritaba pidiéndoles que no me pegaran más, pero ellos continuaban dándome bastonazos estando esposado. Lo que ellos querían era que les reconociera algo que yo no había hecho", agregó.