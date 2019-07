Presidente Sociedad Chilena de Trasplantes: 'Una cosa es tener todo reglamentado y otra que se haga'

El presidente de la Sociedad Chilena de Trasplantes, doctor José Manuel Palacios, explicó en detalle para Ciudadano ADN los protocolos en trasplantes existentes en Chile. Un tema que ha estado sobre el tapete tras el reciente caso de Joaquín Bustos, joven de Temuco fallecido a los 27 años y cuyos órganos donados se extraviaron, lo que llevó al ministro de Salud, Jaime Mañalich, a decir que “en cualquier parte del mundo se pierden órganos”.

Palacios lo rebate. "No es un evento que suceda con mucha frecuencia", aseguró. Sin embargo, según explica, se trata de un proceso "complejo, con muchas etapas que lo conforman y pueden fallar". Según explicó Palacios, el Ministerio de Salud hoy tiene convenio con entidades privadas que se encargan del traslado aéreo tanto de órganos, como de equipos para trasplantes. "En el pasado dependíamos de la Fuerza Aérea y Carabineros".

Sin tener mayores antecedentes de lo que ocurrió, Palacios sospecha que se debió a una "descoordinación entre los horarios de traslado del equipo desde Santiago, con la disponibilidad de pabellón y la coordinación con los eventuales receptores". Y agrega: "Concuerdo en que esto da pie para revisar y fiscalizar que efectivamente todo lo que está normado se cumpla". Porque "una cosa es tenerlo escrito y reglamentado, y otra que se haga".

Por eso, no está de acuerdo con los cambios a la Ley de Trasplantes, como los solicitados por algunos parlamentarios de la UDI. Dice que la ley está vigente desde 1996 y ha sido modificada siete veces, lo que refleja que "no es el único elemento ni el más importante. Es letra muerta si no se aplica".

Para él, es imprescindible poner el foco en "los generadores potenciales de donantes, como en este caso la institución de salud de Temuco (Clínica Alemana), donde el Ministerio fiscalice que se dé aviso oportuno, que dé tiempo adecuado para que los equipos vayan, porque es una cirugía de alta complejidad", indicando que en regiones existen equipos médicos adecuados, pero no siempre para todos los órganos.

Una fiscalización que, a juicio del médico, no es suficiente, incluso en comparación con países vecinos. "Muchas veces si no se cuenta con los recursos humanos suficientes que vayan y acrediten los procesos, pasa lo que pasa acá, que tenemos una baja tasa de donantes. Y no podemos echarle la culpa a la negativa familiar o la falta de educación. Eso ya dejó de ser tema", dice aplaudiendo la última modificación a la ley, que establece que "todos somos donantes salvo que lo hayamos expresado".

Y mientras el Presidente Sebastián Piñera ha anunciado la creación de centros regionales para trasplantes, Palacios considera que "no es fácil de implementar, pero tenemos que tenerlo en mente, porque somos un país muy largo y eso hace todo técnicamente difícil". Sin embargo, y dado los recursos limitados, "debiéramos focalizarnos en mejorar lo que ya hay. Tenemos infraestructura, pero hay que hacerla eficiente".