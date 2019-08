Presidente por obispo Piñera: Conociéndolo por casi 70 años, me cuesta creer

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, manifestó su opinión luego de que se conociera que el Vaticano está investigando al arzobispo emérito de La Serena, Bernardino Piñera, tío del mandatario, a raíz de una denuncia por el delito de abuso sexual contra un menor de edad.



Al respecto, la máxima autoridad del país sostuvo que "como sobrino, me cuesta creer porque conozco su conducta, su actitud de una vida entera, y me cuesta creer en una denuncia que se hace más de 50 años después de ocurridos los eventuales hechos a un hombre que hoy tiene 103 años de vida".



Con respecto a la investigación, Piñera expresó que "la posición de nuestro Gobierno es firme, clara y coherente: toda denuncia debe investigarse y con rigor para verificar su verosimilitud y para esclarecer la verdad, y este caso no constituye una excepción".



Finalmente, Piñera reiteró que "conociendo por casi 70 años a Bernardino Piñera, como sobrino, me cuesta creer".