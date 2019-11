Presidente Piñera: 'Necesitamos un nuevo sistema nacional de inteligencia'

El Presidente Sebastián Piñera sostuvo este jueves que "necesitamos un nuevo sistema nacional de inteligencia".

Esto, en la ceremonia de graduación de 260 nuevos detectives de la Policía de Investigaciones tras finalizar su proceso de formación.

"Necesitamos un nuevo sistema nacional de inteligencia, porque a la delincuencia no solo se le combate con la fuerza, también se le combate con inteligencia y ahí tenemos, y todos sabemos, una gran carencia", manifestó.

"Estamos viviendo tiempos muy difíciles y por eso, la sociedad chilena necesita más que nunca los servicios de nuestras fuerzas de orden y seguridad, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile", expresó.

Además, volvió a señalar que "estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que no respeta la vida de los seres humanos, que no respeta nuestros héroes, como lo vimos con la degradación y ofensa a la estatua de Arturo Prat. Que no respeta nuestra infraestructura más básica y que sirven a millones de chilenos como el Metro y nuestros hospitales".

Concluyendo que "un enemigo que actúa con una planificación profesional y con una maldad sin límite. Por eso, quiero decir que la democracia, la sociedad y los chilenos, tenemos no solamente el deber, tenemos el derecho de defendernos de este poderoso e implacable enemigo, con las armas que nos entrega la Constitución, la ley y el Estado de Derecho".