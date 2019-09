Presidente Piñera emplazó a EEUU y China a terminar con la guerra comercial

Durante este lunes el Presidente Sebastián Piñera se refirió al conflicto económico entre China y Estados Unidos en el marco del Sustainable Development Impact Summit 2019 del World Economic Forum, en Nueva York.

El jefe de Estado emplazó a ambos presidentes a terminar con esta guerra en la que solo se ve perjudicada la gente.

"Esta guerra apretada y absoluta entre dos de los súper países tiene que terminar. Quisiera decirles al Sr. Xi y el Sr. Trump que en esta guerra total y absoluta tenemos a 45 instituciones internacionales en el comercio mundial (…) que no funcionan. No podemos permanecer en su misión y formarnos de manera unilateral, la cual no es la forma de actuar realmente de manera inteligente", manifestó el mandatario.

Además criticó el rol tanto de Estados Unidos como de China al momento de liderar este conflicto. "Es realmente sorprendente que los dos países más poderosos del mundo en lugar de liderar todo este gran desafío que tenemos que enfrentar se tambaleen en una guerra estúpidamente apretada".