Presidente Piñera: 'Chile está en promedio en términos de desigualdad en América Latina'

El Presidente Sebastián Piñera dio a BBC la primera entrevista luego del estallido social en nuestro país, donde comenzó aseverando que no va a renunciar y que ha estado en las marchas.

El Mandatario comenzó sosteniendo que "no es cierto" que somos uno de los países más desiguales entre los más desarrollados. "Chile está en promedio en términos de desigualdad en América Latina. Si nos comparamos con los países de la OCDE, esa es una realidad. Si nos comparamos con América Latina, esa es otra realidad", aseguró.

De igual forma, indicó que "a pesar de que hemos reducido la desigualdad, Chile todavía es un país demasiado desigual".

Nueva Constitución

Respecto a la petición masiva en manifestaciones sobre una nueva Constitución, el Jefe de Estado espetó que "la gente quiere una mejor calidad de vida, mejores pensiones, mejores salarios, salud y educación, pero no confundamos lo que la gente quiere con los grupos pequeños que pretenden representar a la gente".

"He escuchado la voz del pueblo chileno. Es por eso que construimos en cuatro días una agenda social muy poderosa y fuerte que deberá contar con gran cantidad de recursos para acelerar el proceso de mejoras", afirmó.

Agregando que "hay gente que siempre dirá que lo que hacemos no es suficiente y que todo es cosmético. ¿Cómo puede ser cosmético? Estamos haciendo cosas que en Chile nunca antes habíamos hecho".

Asimismo, destacó que "he estado en el cargo durante 19 meses. Antes que yo, las mismas personas que dicen esto, estaban en el gobierno (...) Este problema se ha acumulado durante los últimos 30 años. También soy parte y asumo mi responsabilidad, pero no soy el único. Por supuesto que me gustaría resolver todos los problemas en un segundo. Pero no puedo hacer eso. Lo que haremos es aumentar la cantidad de recursos y mejorar la calidad de nuestras políticas sociales".

"A nosotros nos cuesta mucho impulsar la agenda legislativa en el parlamento porque tenemos minoría y nos bloquean muchos de los proyectos de ley, por ejemplo, la reforma a las pensiones", se quejó.

Eso sí, aseguró que "vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la constitución".

Sobre una asamblea constituyente, concluyó que "hay una instancia para discutir las reformas constitucionales y esa instancia es el Congreso. Y el Congreso podrá decidir el camino a seguir".