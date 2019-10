Presidente Panel de Expertos del Transporte Público: Cuando sube el pan, no hacen ninguna protesta

En conversación con La Tercera, el presidente del Panel de Expertos del Transporte Público, Juan Enrique Coeymans, mostró sus reparos en torno a las evasiones masivas que se han llevado a cabo en contra del Metro, apuntando a que se trata de una movida política.



A su juicio, el análisis ha sido sesgado, puesto que "lo único que han resaltado es que subió la hora punta, pero se olvidaron de que se amplió la zona baja y se eliminó la zona valle de la mañana, lo que permite que mucha gente de bajos ingresos, que generalmente sale muy temprano para llegar a sus lugares de trabajo, puede viajar por $640".



De paso, comentó sus reparos con respecto a las protestas por parte de los estudiantes, ya que “están alegando y resulta que su tarifa no varió ni un peso. Los buses subieron $10 y están alegando, pero cuando suben al doble los buses interurbanos nadie dice nada ni ocurren protestas de evasión. Es muy curioso todo esto: yo creo que en esto hay un manejo político".



Coeymans profundizó en que no estaba de acuerdo con las manifestaciones, porque "cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen ninguna protesta".