Presidente Farmacias Independientes y nueva ley de medicamentos: 'Creemos que no va a prosperar'

El presidente de las Asociación de Farmacias Independientes (AFI Chile), Héctor Rojas, se refirió en ADN Hoy a la nueva ley de medicamentos que busca mejorar el acceso a medicamentos más baratos a través de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

Primero, el químico farmacéutico comenzó aclarando que "esta idea es nuestra, de AFI Chile. La hemos tratado desde hace 10 años o 15 años (...) el problema es que la idea nuestra era bastante distinta a lo que está planteando el gobierno”.

Esto, debido a que pensaron en que la Cenabast les iba a vender los productos más baratos, explicando que "el precio que nosotros las farmacias compramos es mucho más caro que lo que el Estado le compra a los laboratorios, por esa razón tenemos los precios más caros que farmacias populares".

"No nos imaginábamos que nos iban a poner un precio máximo (...) Pensábamos que se iba a regir por las normas del mercado, porque si yo compro más barato, no puedo seguir vendiendo al mismo precio", espetó Rojas.

"Si es que nos van a dar, como ya escuchamos en la Comisión del Senado, un margen de utilidades de un 5%, 10% o 15%... en Chile no hay ningún negocio se mantenga con un 15%, ni la persona que trabaja en la calle vendiendo (...) con 15% una farmacia de barrio no paga ni siquiera el arriendo", expresó el también abogado.

"Así como está la propuesta del gobierno, nosotros creemos que no va a prosperar. A parte del precio, tenemos problemas serios con la distribución", ya que solo pueden distribuir los laboratorios y droguerías, y no darían a basto.

Explicando que "Cenabast no tiene todos los remedios, no tiene bodega, no puede distribuir. Son intermediarios, ellos hacen el negocio con el laboratorio".

Debido a esto, destacó que "este es un contrato voluntario, a ninguna farmacia se le puede obligar a vender los productos Cenabast, y si es que realmente nosotros no tenemos un porcentaje que nos permita apalear nuestros gastos, nuestros costos, bueno, no va a haber voluntad (...) ningún dueño de farmacia va a tener un interés en perder plata".

"Espero que nos escuchen, los que conocemos el problema real somos nosotros. Si hacen caso omiso a lo que estamos planteando, seguramente esto (la ley) va a naufragar", concluyó Rojas.