Presidente del Senado tras Cosena convocado por Piñera: 'No fue necesario ni productivo'

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD) consideró que "no fue necesaria ni productiva" la convocatoria que realizó Sebastián Piñera en el marco del Consejo Nacional de Seguridad.



Tras retirarse de la cita en La Moneda, el parlamentario comentó que "no me parece que haya habido una conclusión. Se nos han relatado hechos, saqueos, que han opacado las protestas pacíficas, que son un derecho y que le han hecho bien al país".



Quintana afirmó que "le hice un llamado al Presidente de que tome un camino distinto al que está tomando ahora. (Por ejemplo) el que está tomando ahora el Congreso, que en los próximos días el Senado va a discutir proyectos de plebiscitos y los alcaldes van a iniciar procesos de consultas; el Gobierno se está quedando atrás y eso es preocupante".



Por otro lado, el presidente del Senado dijo que "el Gobierno lo que ha hecho es que no descarta una reforma constitucional, pero lo que está pidiendo el país es una nueva Constitución, que es lo que impacta en el quehacer social y que los derechos sean garantizados".



Finalmente, Quintana consideró que Piñera "está al debe y ha llegado tarde a todas las decisiones, y eso es preocupante para quien debe gobernar el país".