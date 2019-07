Presidente del Senado recomendó al Gobierno no insistir con proyecto de Admisión Justa

Con información de Kevin Felgueras

Aún se mantiene la incertidumbre sobre la decisión que debe tomar el Ejecutivo en torno a insistir o no sobre el proyecto denominado "Admisión Justa" en el Senado.

Fue el presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana, quien recomendó a La Moneda no insistir en un proyecto que ya está muerto, adelantando que, en la iniciativa que se está tramitando en la Cámara, probablemente se rechace nuevamente.

"Yo no sé si tiene sentido que el Gobierno siga porfiando en algo que es una crónica de una muerte anunciada, aquí lo que se busca es otorgar más derechos a los sostenedores, y menos derechos a los padres y apoderados. Si realmente queremos hablar del derecho a elegir, admisión justa no tiene nada que ver y no va en esa dirección", declaró la autoridad.

Además, manifestó que el proyecto actual no tiene el apoyo de los legisladores. "Lo que pasa es que en el Senado hay un proyecto que, podríamos decir, es de la familia de admisión justa, que tiene una filosofía parecida donde yo creo que va a pasar algo similar a lo que ocurrió en la cámara. El intento de aprobar este proyecto y de volver a la selección en un 30%, yo advierto que eso no tiene apoyo".

Recordemos que durante esta jornada el jefe de gabinete, Andrés Chadwick, aseguró que la decisión aún no está tomada en La Moneda en torno a la insistencia sobre este proyecto de ley.