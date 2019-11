Presidente del Senado en caso de nuevo llamado al Cosena: 'Yo no asistiría'

La convocatoria de Sebastián Piñera a un Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) el pasado jueves sigue sumando críticas. Primero fue el contralor de la República Jorge Bermúdez quien cuestionó la cita, opiniones negativas a las que se sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores.

A ello se sumó nuevamente el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), quien volvió a criticar la medida adoptada por Piñera: "lo que nos está planteando el país con mucha más claridad que antes, es que los sectores de más altos ingresos tienen que dar la mayor contribución", partió comentando.

"Esta sesión no sirvió de mucho. Afortunadamente no se tomó una resolución. Francamente no me imagino una nueva citación del Cosena, y si eso ocurriera claramente yo no asistiría, porque no veo que esté en riesgo la seguridad del país; sí el orden público", agregó Quintana.

Las críticas de los miembros que asistieron al consejo se basan en que el Cosena fue creado para analizar temas de seguridad del país cuando se ve "amenazado" por motivos de política exterior, no por causas de orden público.

Cabe recordar que el Cosena está integrado por el presidente, quien lo lidera; por el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, más los Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros. También se agrega el Contralor General de la República. En casos excepcionales, también podrían estar presentes, los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Defensa, el Canciller y el titular de Economía, Fomento y Turismo.