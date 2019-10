Presidente del PC sobre acusación constitucional a Piñera: 'Es el camino más democrático'

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, señaló que defiende la acusación constitucional contra Sebastián Piñera y aseguró que la solución a la actual crisis que enfrenta Chile es "abrir la puerta ancha a una nueva Constitución, que sea con participación y que se vean las fórmulas democráticas para hacerlo en que se exprese el pueblo".

En conversación con La Tercera, el profesor señaló sobre la acusación constitucional que "estamos buscando argumentos jurídicos, pero ya hay varios constitucionalistas que nos han dicho que hay elementos".

"No le estoy quitando legitimidad al Presidente que fue electo en un sistema democrático, todo eso lo respetamos, pero también en este sistema democrático él no puede incurrir en falta a la Constitución. Sé que hay algunos que no van estar de acuerdo, pero ese anhelo se expresa masivamente en las calles", indicó.

En esa línea, aseguró que "esto es el camino más democrático. Esto está en las leyes, en la Constitución, es la potestad de los parlamentarios, que son los fiscalizadores del papel de los funcionarios del Estado".

Respecto a la reunión que realizó Piñera hace algunos días y al que el Partido Comunista no asistió, Teillier explicó que no fue porque "no se ha tomado en cuenta a los movimientos sociales. Qué sacaba yo con ir, yo no soy dirigente social, no me puedo arrogar en este caso la representación de quienes están conduciendo el movimiento".

"¿Qué más podría haber puesto sobre la mesa? Si el gobierno sabe las propuesta que tenemos los comunistas, ¿en qué más podría haber incidido? En nada. Me habrían acusado desde todo ese mundo social, de ser parte de un sistema que no quiere escuchar a la gente y no quiero ser parte de ese sistema", sostuvo.

Eso sí, el político comentó que "yo lo que quiero hacer es felicitar a la gente por haberse levantado, dejando de lado los actos de violencia, que no los comparto. Veo que otros piden perdón, pero no asume nadie las responsabilidades. De este gobierno no ha salido ningún ministro y ya van más de 15 muertos".