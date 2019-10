Presidenta de la CUT se desmarcó del retiro de fondos en debate en torno a las AFP

Con información de Andrés Huerta



La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, se desmarcó del retiro de fondos, en el marco del debate con respecto a las pensiones de los chilenos.



A su juicio, el sistema continuará en crisis si no existe la garantía de que se van a producir jubilaciones justas.



"Nos preocupa porque el debate no puede ser que, frente a cada coyuntura, se presente una indicación o se presente un proyecto de ley ad-hoc. Si alguien quiere actuar con populismo, bueno, ahí tiene la prueba más fehaciente", sostuvo.



Figueroa comentó que "acá el debate tiene que ser serio y responsable, por lo tanto, perfeccionar el sistema sin la garantía de que se van a producir pensiones justas, es seguir profundizando la crisis".



A su juicio, lo que se debe apuntar es a que "en vez de estar discutiendo un proyecto que fortalece y profundiza el sistema de AFP, se deben sentar a discutir sobre un proyecto de ley que le dé mayores atribuciones al Instituto de Previsión Social y que sea esta institución la que también pueda administrar pensiones y dar garantía de pensiones justas".



Finalmente, Figueroa consideró que "el seguir tratando de hacerle ajustes a un mal proyecto de ley, con tal de tener aprobación, me parece delicado. Más delicado aún, que eso sea en el marco de parlamentarios de oposición".