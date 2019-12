Presentan denuncias contra Clínica Dávila por presuntas negligencias en atenciones de urgencia

CON INFORMACIÓN DE ISIDORA MONSALVEZ

Una grave situación es la que enfrenta la Clínica Dávila luego de que usuarios del recinto hospitaliario denunciaran pagos en efectivo para atención de casos de urgencia vital, situación que está prohibida según la Ley de Urgencia.

Según el relato de dos mujeres que llegaron junto a sus madres para ser atendidas en esa condición, el recinto hospitalario atendió en primera instancia a sus madres, pero luego, para continuar con el tratamiento debían hacer pagos en efectivo para continuar con la atención.

"El médico me dice que mi mamá tiene que quedarse hospitalizada. Voy a recaudación a ver el tema y me dicen que debo pagar cerca de $992.000 y que tenían que ser pagados en efectivo. Si yo no tenía el efectivo, a mi mamá me la iban a dar de alta en las condiciones que estaba, siendo que el médico me dijo que estaba inestabilizada", relató Magdalena Arias.

Otro de los relatos fue el de Silva Marcos. La mujer llevó a su madre de 92 años para que fuera atendida de urgencia en la Clínica, pero: "dijeron que debía quedar hospitalizada en la UCI y que había que pagar $3 millones en un depósito altiro. Asique no se pudo quedar, pagamos $2 millones en efectivo y la trasladaron a sala. Estaba toda la gente peleando y decían que si seguíamos haciendo problemas iban a llamar a los guardias y los iban a expulsar del lugar.

Las denuncias encontraron el apoyo del senador Guido Girardi, integrante de la comisión de salud de la cámara alta: "esta clínica es tal vez un ejemplo clarísimo de porque los chilenos están con un sentimiento de indignación y de abuso. Acá hay una ley que lo prohibe y lo hacen igual. Imagínese lo que es condicionar la vida a un pago en efectivo que es ilegal", sostuvo.

Los casos denunciados serán expuestos ante la Superintendencia de Salud este lunes y en caso de no prosperar, el parlamentario anunció acciones ciudadanas para buscar soluciones.