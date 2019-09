Polémica por tesoro de Juan Fernández generó salida del director regional de Conaf

Una polémica situación se generó en el Ministerio de Bienes Nacionales, luego de que Pablo Mira dejara su cargo de director regional en Valparaíso de la Conaf, tras una pugna con el ministro Felipe Ward, a raíz de unas excavaciones dentro de un área protegida para poder encontrar el mítico tesoro que se encontraría en la isla de Juan Fernández.



De acuerdo a El Mercurio de Valparaíso, el titular de Gobierno habría estado de acuerdo con que el holandés Bernard Kaiser realizara trabajos de búsqueda.



Fue justamente aquello lo que provocó la salida de Mira, ya que se opuso a la firma de la autorización, en vista de que no existiría un plan de manejo para el operativo que se llevaría a cabo en el Parque Nacional de la isla.



Al respecto, el Consejo Nacional de Guardaparques expresó que "no podemos permanecer indiferentes cuando no se respeta este instrumento de gestión, por lo tanto, no se respeta el trabajo de los guardaparques en el territorio nacional".



Además, la misma entidad explicó que "esta autorización entregada a un particular para realizar excavaciones al interior del Parque Nacional está violando, a lo menos, una de las prohibiciones, que es la 'prohibición de remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, rocas o tierra'".



Por contrarparte, el alcalde de Juan Fernández, Leopoldo Moreno, se mostró sorprendido por lo ocurrido, ya que las labores se llevan realizando desde hace años.



"Hasta el momento se han hecho trabajos mayores dentro del bosque, movimiento de tierra y se realizará un movimiento menor en una zona donde no hay ningún tipo de especie nativa o tierras de hoja", dijo.