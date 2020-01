Planes de mujeres en isapres subieron luego de la circular que prohibía contratos 'sin útero'

A pesar de la circular que prohibió los contratos "sin útero" de las isapres, un estudio de Quéplan.cl reveló que los planes de las aseguradoras tuvieron un alza de 3,4% para las mujeres del rango etario entre 25 y 45 años.



Recordemos que el documento fue elaborado por el Gobierno y comenzó a regir en diciembre pasado; el cual buscaba que se redujera la discriminación (en temas de precios) en contra de ellas, puesto que se consignó que pagaban hasta 170% más que los hombres en el seguro privado.



Con respecto al análisis, el caso más extremo lo viven las mujeres de 30 años, cuyos planes subieron un 5,3%.



La autora del estudio, Florencia Maira, indicó a La Tercera que "esto era esperable en el sentido de que ante mayor incertidumbre por parte del asegurador, las primas fueran más altas. Eso, porque este no puede saber si alguien usará o no la cobertura maternal, quedando las primas en un promedio más alto que si se pudiese diferenciar".



Cabe decir que el estudio advirtió que los hombres no subsidiaron los precios de los planes de las mujeres, y que incluso la circular terminó beneficiando a los hombres en edad fértil, ya que los valores cayeron en un 2,3%.